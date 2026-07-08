Fed Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta duyurulacak? Beklentiler ne yönde?
Fed Temmuz 2026 faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası toplantısında faiz kararının ne zaman açıklanacağı, kararın Türkiye saatiyle kaçta duyurulacağı ve Fed’in yılın ikinci yarısına yönelik para politikası mesajları yatırımcıların odağında yer alıyor.
Küresel piyasalar, Fed Temmuz 2026 faiz kararı için 29 Temmuz’a odaklandı. ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı TSİ 21.00’de, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı ise TSİ 21.30’da takip edilecek.
Fed Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed Temmuz 2026 faiz kararı, ABD Merkez Bankası’nın para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından 29 Temmuz 2026’da açıklanacak. Kararın Türkiye saatiyle 21.00’de kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Küresel piyasalarda yatırımcılar, yalnızca faiz kararına değil, karar metninde ve toplantı sonrasında verilecek mesajlara da odaklanmış durumda. Özellikle yılın ikinci yarısında para politikasının nasıl şekilleneceği yakından izlenecek.
FOMC toplantısı hangi tarihte yapılacak?
ABD Merkez Bankası’nın temmuz ayı FOMC toplantısı 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Toplantının ardından faiz kararı 29 Temmuz’da açıklanacak.
Öne çıkan takvim şöyle:
- FOMC toplantısı: 28-29 Temmuz 2026
- Fed faiz kararı: 29 Temmuz 2026, TSİ 21.00
- Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı: 29 Temmuz 2026, TSİ 21.30
Piyasalar Fed’in mesajlarına odaklandı
Ekonomistler, Fed’in faiz kararının yanı sıra Başkan Kevin Warsh’ın toplantı sonrasında vereceği mesajların da yılın kalan dönemine yönelik beklentiler açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.
Enflasyon görünümü ve olası faiz indirimi sürecine ilişkin değerlendirmelerin; altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında hareketliliğe yol açabileceği öngörülüyor.
Fed’in karar metni ve basın toplantısında kullanılacak ifadeler, para politikasının gelecek dönemde hangi yönde ilerleyebileceğine dair sinyal olarak takip edilecek.
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