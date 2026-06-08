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İran Meclis Başkanı Kalibaf son gerilimin nedenini anlattı: Ateşkesin ihlali ve deniz ablukası

İran Meclis Başkanı Kalibaf son gerilimin nedenini anlattı: Ateşkesin ihlali ve deniz ablukası

22:218/06/2026, Pazartesi
AA
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İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran-İsrail arasındaki son gerilimin nedeninin ateşkesin ihlali ve deniz ablukası olduğunu belirterek, canavar devlet İsrail’e yönelik saldırılarla bu sürece karşılık verdiklerini savundu. Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakerelerin amacının savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı güvenliğin sağlanması olduğunu ifade ederken, İran'ın olası tehditlere karşı her zaman hazır olduğunu vurguladı.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran-İsrail karşılıklı saldırılarının gerekçesine ilişkin, “Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı.” dedi.

Kalibaf, İran halkına hitaben sosyal medya hesaplarında mesaj yayımladı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik önceki saldırılarını müzakereleri kesme ve saldırı tehdidiyle durdurduklarını ve mevcut durumda bu kez doğrudan İsrail’e saldırı düzenleyerek durduklarını savunan Kalibaf, “Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı.” ifadelerini kullandı.

“Askeri manada zafer kazanmamış ve diplomasi alanında ilerlememiş olsaydık, Lübnan ve deniz ablukası meselesinde elimiz kolumuz bağlı olurdu.” diyen Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin, “Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye. Müzakerelerin hedefi savaşın sona ermesi ve kalıcı güvenliğin sağlanmasıdır, ABD ile normalleşme değil.” hatırlatmasında bulundu.

Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri’nin olası tehditlere karşı harekete geçmek için her zaman hazır olduğu mesajını verdi.


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