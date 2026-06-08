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Trump'tan İsrail ve İran'a çağrı: Ateş etmeyi derhal durdurun

Trump'tan İsrail ve İran'a çağrı: Ateş etmeyi derhal durdurun

13:228/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
AA
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Sosyal medya hesabından İran ile İsrail arasındaki saldırılara ilişkin açıklamada bulunan ABD Başkanı Trump, "İsrail ve İran derhal 'ateş açmayı' durdurmalı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları derhal sonlandırması çağrısında bulundu.

Trump: 'Ateş etmeyi derhal durdurun'
ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasındaki saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada,
"İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalıdır"
dedi.

İsrail ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlendiği ileri sürülmüştü.

Trump,
"İsrail ve İran derhal bir ateşkes yapmak istiyor. Barışa ilişkin nihai müzakereler, buna engel olacak cehalet veya aptallık olmadığı sürece ilerliyor. Nihai bir anlaşmaya varılana kadar abluka yürürlükte kalacak ve tam güç ve etkisiyle devam edecektir. Her şey hızlı bir şekilde ilerlemeli"
ifadelerini kullandı.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.




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