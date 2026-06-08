Trump'tan İsrail ve İran'a çağrı: Ateş etmeyi derhal durdurun

Sosyal medya hesabından İran ile İsrail arasındaki saldırılara ilişkin açıklamada bulunan ABD Başkanı Trump, "İsrail ve İran derhal 'ateş açmayı' durdurmalı." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları derhal sonlandırması çağrısında bulundu.
Trump: 'Ateş etmeyi derhal durdurun'
İsrail ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlendiği ileri sürülmüştü.
İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.