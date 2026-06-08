Trump'tan İsrail ve İran'a çağrı: Ateş etmeyi derhal durdurun

"İsrail ve İran derhal bir ateşkes yapmak istiyor. Barışa ilişkin nihai müzakereler, buna engel olacak cehalet veya aptallık olmadığı sürece ilerliyor. Nihai bir anlaşmaya varılana kadar abluka yürürlükte kalacak ve tam güç ve etkisiyle devam edecektir. Her şey hızlı bir şekilde ilerlemeli"