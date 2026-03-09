Yeni Şafak
Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü: Gündem İran gerilimi

Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü: Gündem İran gerilimi

9/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Aliyev, Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Aliyev, Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışmaları ve son gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Türkiye’nin bölgede kalıcı huzur ve istikrar için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye’nin bölgede kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Erdoğan’a, Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.



