Türkiye’ye balistik füze fırlattı: İran'ın füzesi havada vuruldu

İran'dan ateşlenip Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB), İran'dan ateşlenen balistik füzeye ilişkin yaptığı açıklamada "İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir" denildi.

TÜRKİYE UYARDI

Türkiye'nin ve Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak konusundaki iradenin ve kapasitenin en üst seviyede olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken, kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye açısından meselenin münferit bir füze parçası değil, sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve caydırıcılık olduğu kaydedildi. Türk hava sahasına yönelik her ihlalin, kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, ulusal güvenliğe yönelmiş bir tehdit olarak değerlendirileceği vurgulandı.

Karşılıksız kalmaz

Mühimmatın imha edilmesinin ardından Ankara'da diplomasi trafiği hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Fidan, Türk hava sahasına yönelince havada etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini muhatabına iletti. Fidan görüşmede Arakçi’ye, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı. İran'ın Ankara Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak Türkiye'nin tepki ve endişesi iletildi.

MUHATAPLARA İLETİLDİ

Hava sahasına yönelik her ihlalin kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, ulusal güvenliğe yönelmiş bir tehdit olduğu ve bu çerçevede değerlendirileceği belirtildi. “12 Gün Savaşı” sonrasında İran içindeki kaotik atmosferin derinleştiği, merkezi devlet aklının zayıfladığı yönünde güçlü emareler oluştuğu ifade edildi. Bu durumun da öngörülemezlik riskini büyüttüğü ve komşu ülkeler açısından güvenlik tehdidi ürettiği kaydedildi. Türkiye, sınırlarına ve hava sahasına yönelebilecek her türlü kontrolsüz eylemi en net biçimde karşılıksız bırakmayacağını muhataplarına açıkça iletti. Türkiye’nin askeri kapasitesi, istihbarat derinliği ve kriz yönetim kabiliyetiyle her türlü senaryoya hazırlıklı olduğu belirtilirken, ulusal güvenliğimizi tehdit eden hiçbir girişimin karşılıksız kalmayacağı vurgulandı. Türkiye'nin bölgenin en etkin güçlerinden biri olduğu, yapılana sessiz kalmayacağı ancak tuzağa düşmeyeceği iletildi. Fidan'ın, İran füzesi ile ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına ilişkin, 10 Mart’ta TBMM'yi bilgilendireceği öğrenildi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO İLE GÖRÜŞTÜ

Savaş diplomasisini sürdüren Fidan dün de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yanı sıra , İspanya, Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri bakanları ile telefonda görüştü. Sahadaki son gelişmeler ele alındı.

NATO: Türkiye’nin yanındayız

NATO Sözcüsü Allison Hart, İran'ın ayrım gözetmeyen saldırılarına karşı NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında durduğunu kaydetti. Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşunun güçlü olduğunu vurgulayan Hart, “İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz” dedi.

ABD'DEN "5’İNCİ MADDEYİ TETİKLEMEZ" ÇIKIŞI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’ten ise skandal bir açıklama geldi. İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzeden haberdar olduklarını belirten Hegseth, bu durumun “bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını” düzenleyen NATO’nun 5’inci maddesini tetikleyeceğini düşünmediğini söyledi.







