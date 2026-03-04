İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı: Füze ile ilgili tepki iletildi

Yeni Şafak
İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Dışişleri Bakanlığı, yaşananlara tepkiyi iletmek için Muhammed Hasan Habibullahzade'yi Bakanlığa çağırdı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini duyurarak, "Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir" açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, yaşananlara tepkiyi iletmek için Muhammed Hasan Habibullahzade'yi Bakanlığa çağırdı.

Bakan Fidan da mevkidaşına tepkisini iletti

Gelişme sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi'ye, etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletmişti.

TBMM bilgilendirilecek

Bakan Fidan, Türk hava sahasına yönelen mühimmatın etkisiz hale getirilmesi ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına ilişkin 10 Mart Salı günü TBMM'yi bilgilendirecek.



