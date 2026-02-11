Ehliyetsiz motosikletlinin sosyal medya şovu 77 bin liraya patladı

Antakya ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak o anları sosyal medyada paylaşan şahıs, polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Görüntüler üzerine çalışma başlatılmasıyla şahsın M.S. olduğu belirlendi ve Gülderen Mahallesi’nde sivil polis ekiplerince durduruldu. M.S.’ye; sürücü belgesi olmadan araç kullanmak ve kullandırmak, motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek, tescilli aracı plakasız kullanmak, motosiklet ve motorlu bisikletlerde sürücünün koruma başlığını kullanmaması, dikiz aynaları kullanılabilir durumda olmayan aracı kullanmak, motosiklet/motorlu bisiklet üzerinde, izin alınarak yapılan gösteriler dışında akrobatik hareketler yapmak, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması ve zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak maddelerinden toplamda 77 bin 239 TL cezai işlem uygulandı.