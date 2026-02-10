Yeni Şafak
Beykoz’da trafikte tehlike saçan motosiklet sürücüsüne rekor ceza: 162 bin lira ödeyecek

15:5910/02/2026, Salı
IHA
Motosiklet trafikten men edildi.
Beykoz’da trafikte tehlikeli hareketler yaparak çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne çok sayıda maddeden toplam 162 bin 927 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.

Beykoz Kaymakamlığı’nca yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat’ta sosyal medyada görüntülerin incelenmesi ve yapılan denetimler sonucunda, trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün kimliği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde sürücüye; abart egzoz kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, "plakasız araç kullanmak ve sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak veya izin vermek maddelerinden işlem yapıldı. Söz konusu ihlaller nedeniyle sürücüye toplam 162 bin 927 TL idari para cezası uygulanırken, bahse konu motosiklet trafikten men edildi.



