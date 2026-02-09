Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı'ndan 'Ramazan' denetimi: Yüz binlerce ürün incelendi milyonlarca lira ceza uygulandı

21:359/02/2026, Pazartesi
AA
Fotoğraf: Arşiv
Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesi 3-9 Şubat’ta 8 bin 546 markette 1 milyon 729 bin ürünü denetledi. Denetlemeler sonucunda 6 bin 185 ihlal nedeniyle toplam 24 milyon 707 bin 84 lira para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesinde denetimlerini sürdürürken, 3-9 Şubat'ta 8 bin 546 markette toplam 1,7 milyon ürünü denetledi ve 24,7 milyon lira para cezası uyguladı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, vatandaşların daha huzurlu bir ramazan ayı geçirmelerini sağlamak için ulusal ve yerel marketler nezdinde denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, 3-9 Şubat'ta tarım il müdürlükleri ile ticaret il müdürlüklerinin birlikte ve eşgüdümlü denetimlerinde 8 bin 546 markette toplam 1 milyon 729 bin ürün denetlendi.

Söz konusu denetimlerde 6 bin 185 ihlal tespit edilirken, toplam 24 milyon 707 bin 84 lira para cezası uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na ise toplam 2 bin 119 işlem sevk edildi.


