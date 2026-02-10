Mardin'e gezmeye giden iki arkadaştan acı haber: Trafik kazasında vefat ettiler

Mardin'de kaza, Artuklu ilçesi Akıncı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki TIR ile otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Melek Durmuş (26) olay yerinde, Ayşenur Kutukçu (26) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.