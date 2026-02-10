Yeni Şafak
Mardin'e gezmeye giden iki arkadaştan acı haber: Trafik kazasında vefat ettiler

12:1910/02/2026, Salı
IHA
Melek Durmuş-Ayşenur Kutukçu
Mardin gezisi sırasında geçirdikleri trafik kazasının ardından 26 yaşındaki Melek Durmuş ile yaşıtı Ayşenur Kutukçu yaşamını yitirdi. Bilecik’te son yolculuklarına uğurlanan iki yakın arkadaş, ailelerini ve sevenlerini yasa boğdu.

Mardin'de kaza, Artuklu ilçesi Akıncı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki TIR ile otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Melek Durmuş (26) olay yerinde, Ayşenur Kutukçu (26) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZELER BİLECİK'E GÖNDERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazeleri memleketleri Bilecik'e gönderildi.

Ayşenur Kutukçu'nun cenazesi dün Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Çarşı Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Melek Durmuş'un cenazesi ise ikindi namazını müteakip Bilecik merkez İmam Hatip Tatbikat Camii'nden kaldırılarak Pelitözü Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan feci kazada yaralanan Muhammed Heja S. (22), Kadir Can S. (24) ve Beyzanur Ç.'nin (26) tedavileri hastanede sürüyor.




#mardin
#gezi
#trafik kazası
