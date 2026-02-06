Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Kastamonu'da trafik kazası: Eski Boyabat Belediye Başkanı Coşar yaralandı

Kastamonu'da trafik kazası: Eski Boyabat Belediye Başkanı Coşar yaralandı

20:056/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Eski Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar yaralandı
Eski Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar yaralandı

Kastamonu-Sinop kara yolunda M.E. idaresindeki otomobil ile M.Ü. idaresindeki pikap çarpıştı. Gerçekleşen kazada, eski Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, pikapla çarpışan otomobildeki eski Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar yaralandı.

M.E. idaresindeki 57 DU 979 plakalı otomobil ile M.Ü'nün kullandığı 34 BSV 587 plakalı pikap, Kastamonu-Sinop kara yolu Hanönü ilçesi Gökçeagaç köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan eski Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar yaralandı.

Coşar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Hanönü
#KASTAMONU
#TRAFİK KAZASI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam oranı netleşti mi? 2026 emekli bayram ikramiyesi son durum