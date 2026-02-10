Yeni Şafak
Osmaniye’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: İki yaralı

00:3310/02/2026, Salı
IHA
Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmaniye-Toprakkale kara yolunda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Osmaniye’de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Osmaniye-Toprakkale kara yolu Sebze Hali mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ile plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet yan yatarken, kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



