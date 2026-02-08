Yeni Şafak
Osmaniye’de otomobil bagajında 36 kilo skunk ele geçirildi: İki kişi tutuklandı

Osmaniye’de otomobil bagajında 36 kilo skunk ele geçirildi: İki kişi tutuklandı

23:578/02/2026, Pazar
G: 9/02/2026, Pazartesi
DHA
Aracın bagaj bölümünde 36 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.
Aracın bagaj bölümünde 36 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.

Osmaniye'de polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı otomobilin bagajında 36 kilo skunk ele geçirildi, gözaltına alınan iki kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Bu çerçevede otoyol üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Dedektör köpekle birlikte yapılan aramada, bagaj bölümünde 36 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan V.B.E. ve Y.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikte ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.






