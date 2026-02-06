Bakan Kurum Osmaniye'den seslendi: Küllerinden doğan 11 ilin umudunu paylaşıyoruz

Herkes dönüp Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye bakacak. Millet sevdası nasıl olur dediklerinde bütün bütün yüzler Anadolu'ya dönecek. Kardeşlik nasıl olur dediklerinde herkes dönüp milletimize bakacak, Türkiye'ye bakacak, Osmaniye'ye bakacak. Işte kıymetli hemşehrilerim biz de bu inançla bugün Osmaniye'de göğsümüzü kabartarak sesimizi yükseltiyor. Seksen altı milyon kardeşimiz hep birlikte Türkiye'min gücüne bak diye haykırıyoruz. Kıymetli kardeşlerim Türkiye'min gücü üç bin dört yüz seksen bir şantiyede sizler için depremzede kardeşlerimiz için iki yüz bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizin alın terini taşıyor.