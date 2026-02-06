Yeni Şafak
Bakan Kurum Osmaniye'den seslendi: Küllerinden doğan 11 ilin umudunu paylaşıyoruz

6/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı düzenleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda konuştu. Üç yıl içinde 455 bin konutun tamamlandığını belirten Kurum, “'Biz hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız' sözünün izzetini taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Sevgili kardeşlerim bugün burada hüzünle umudu bir arada yaşıyoruz. Bir yandan deprem şehitlerimizi özlemleri anıyor, diğer yandan şehitlerimizin emanetine sımsıkı sarılıyoruz. Bu alanı şereflendiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkmen beyimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum.

6 Şubat sabahında depremin acısı bizi yakarken, bize verdiğiniz vazifeyi bir madalya olarak göğsümüzde taşıyoruz. Depremin üzerinden 3 yıl geçerken, Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğan 11 ilimizde 455 bin konutu ayağa kaldırdık.

Afet sonrası deprem bölgesine uğramayanları ilk günden bu yana tiyatro oyunu oynayanları bir yana, deprem bölgesinde elinden geleni yapanları bir yana koyacaktır. Bugün Osmaniye'de sesimizi yükseltiyor, 86 milyon kardeşimiz 'Türkiye'nin gücüne bak' diyoruz. Tarih bu dayanışmayı şerefle yazacak.

"Hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız" sözünün izzetini taşıyoruz

'Asrın İnşası'nı yüzyılın konut projesiyle taçlandıracağız. Bu vesile ile şehitlerimiz rahmetle minnetle anıyoruz.

Herkes dönüp Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye bakacak. Millet sevdası nasıl olur dediklerinde bütün bütün yüzler Anadolu'ya dönecek. Kardeşlik nasıl olur dediklerinde herkes dönüp milletimize bakacak, Türkiye'ye bakacak, Osmaniye'ye bakacak. Işte kıymetli hemşehrilerim biz de bu inançla bugün Osmaniye'de göğsümüzü kabartarak sesimizi yükseltiyor. Seksen altı milyon kardeşimiz hep birlikte Türkiye'min gücüne bak diye haykırıyoruz. Kıymetli kardeşlerim Türkiye'min gücü üç bin dört yüz seksen bir şantiyede sizler için depremzede kardeşlerimiz için iki yüz bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizin alın terini taşıyor.

Osmaniye'yle hemşehrilerimin vatan sevdası üstünde yükseliyor. Biz hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız sözünün izzetini taşıyoruz.


