Osmaniye merkezli üç ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 10 tutuklama

45 BİN KİŞİYE AİT KİMLİK BİLGİSİ ELE GEÇİRİLDİ





Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 45 bin 128 kişiye ait kimlik, telefon ve adres bilgileri, 11 akıllı telefon, 5 tuşlu telefon, 3 flaş bellek, çok sayıda doküman, 30 bin TL nakit para, 10 GSM hattı ve 23 banka kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, yakalandıkları illerdeki işlemlerin ardından Osmaniye'ye getirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları Osmaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.