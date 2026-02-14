ABD’nin üçüncü uçak gemisi yola çıktı

Ortadoğu’ya askeri güç yığarak İran’a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetimi, bir taraftan sorunun çözümü için masaya otururken diğer taraftan askeri güç yığmaya devam ediyor. ABD basını, Umman Denizi’nde konuşlu bulunan USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi ve 5 savaş gemisine ek olarak iki uçak gemisi ve başka savaş gemilerinin de bölgeye gideceğini bildirdi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, geçtiğimiz çarşamba günü, USS George H.W. Bush Uçak Gemisi’nin bölgeye hareket edeceğini duyurmuştu. New York Times (NYT) gazetesi de dün, USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi ve beraberindeki gemilerin Ortadoğu’ya doğru yola çıktığını aktardı. ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası, “diplomatik çözüme öncelik verdiğini” söylese de tehdit diline geri döndü.

ÜÇ UÇAK GEMİSİ BÖLGEDE OLACAK

NYT'ye konuşan dört hükümet yetkilisi, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi U.S.S. Gerald R. Ford ve beraberindeki gemilerin Ortadoğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.İsimleri açıklanmayan yetkililer, uçak gemisi ve grubunun, nisan sonu ila mayıs başına kadar ana limana dönmeyeceğini söyledi. Uçak gemisi grubu, Ortadoğu'da halihazırda bulunan bir diğer uçak gemisi "USS Abraham Lincoln" ve beraberindeki taarruz grubuna katılacak. Son günlerde ABD medyasında, İran'a olası saldırıya hazırlık kapsamında Ortadoğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun gönderilmesi konusunda hazırlık yapıldığına dair iddialar çıkmıştı. WSJ’nin iddiasına göre, USS George H.W Bush Gemisi de bölgeye gitmeye hazırlanırken bununla birlikte İran’a muhtemel bir operasyona hazırlanan gemi grubu sayısının üçe çıkacağı belirtiliyor.

HAZİRANDAKİ SALDIRIYA KATILMIŞTI

USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi, işgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’de soykırım işlemeye başlamasının hemen ardından Akdeniz’e konuşlanmıştı. Gemi daha sonra Kızıldeniz ve Umman Denizi’nde de boy gösterdikten sonra Karayip Denizi’ne gitmişti. Gemi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı operasyonun yanı sıra İsrail’in 13 Haziran 2025’te İran’daki nükleer ve askeri tesislere yönelik başlatılan saldırılarda da kullanılmıştı.

'ANLAŞAMAZSAK KÖTÜ OLUR' TEHDİDİ

İran ile ABD, gerilimin diplomatik yollarla düşürülmesi ve İran’ın nükleer programına ilişkin yeni bir anlaşmaya ulaşılması için Umman’ın başkenti Maskat’ta dolaylı müzakerelere başlasa da iki taraf arasındaki gerilim sürüyor. Trump, çarşamba gecesi Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “İran ile yaşanan sorunda diplomasiye öncelik verdiğini ve müzakerelerin süreceğini” belirtmişti. Trump, dün Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlik sırasında basın mensuplarının müzakere sürecinde İran’a yönelik fikirlerinin değişip değişmediğine ilişkin soruları cevaplayarak, "Bir anlaşmaya varmamız gerekiyor aksi takdirde bu durum çok travmatik olacak. Bunun yaşanmasını istemiyorum, bir anlaşmaya varmalıyız. Eğer İran’la pek adil ve iyi bir anlaşmaya varamazsak onları çok zor zamanlar bekliyor. İran’la istediğim kadar müzakere edeceğim, eğer onlarla anlaşamazsak ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu onlar için çok zor olacak. Bunu istemiyorum" diyerek tehditlerini yineledi.

PEZEŞKİYAN: ANLAŞMA YOLUNU KAPATTILAR

İran cephesinde ise 28 Aralık’ta başlayan ve ABD’nin tehditlerini artırmasına sebep olan protestolar sonrası halkın öfkesini dindirme çabası sürüyor. Ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde katıldığı bir toplantıda, konuya dair açıklamalar yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın sorunlarının çözülmesi gerektiği mesajını bir kez daha verirken ABD ve İsrail’i de suçladı. Pezeşkiyan, İran’ın meseleleri diplomatik yollarla çözmek istediğine vurgu yaparak, “Ancak düşmanlar (İsrail-İran), ülkemizdeki protestoları körükleyerek ve komplolar kurarak anlaşmaya giden yolları kapatıyor” diye konuştu.







