Beyaz Saray'dan İran açıklaması

Beyaz Saray’dan İran açıklaması

Beyaz Saray: Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner bu görüşmeler için Umman'a gidecekler ve sonuçlarını göreceğiz.
Beyaz Saray: Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner bu görüşmeler için Umman'a gidecekler ve sonuçlarını göreceğiz.

Karoline Leavitt, Başkan Trump’ın İran rejimine yönelik taleplerinin tartışmaya kapalı olduğunu belirterek, nükleer kapasitenin ortadan kaldırılması konusunda tavizsiz bir tutum sergilediklerini dile getirdi. Diplomasinin her zaman ilk seçenek olduğunu vurgulayan Leavitt, bu sürecin yönetilmesi için Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın görevlendirildiğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt açıklamasında “Başkan, ister müttefiklerimiz ister düşmanlarımız olsun, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilişkilerinde her zaman diplomasiyi ilk seçenek olarak görmektedir” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında İran ile ilgili açıklamada bulundu. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın beklentisinin İran'ın nükleer kapasitesinin sıfırlanması olduğunu belirterek, “Başkan'ın İran rejimine yönelik talepleri oldukça nettir ve nükleer kapasitenin sıfırlanması konusunda açık bir tavır sergilemiştir. Başkan, ister müttefiklerimiz ister düşmanlarımız olsun, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilişkilerinde her zaman diplomasiyi ilk seçenek olarak görmektedir. Bu nedenle, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner bu görüşmeler için Umman'a gidecekler ve sonuçlarını göreceğiz. Başkan, onlardan gelecek haberi bekleyecek” ifadelerini kullandı.




