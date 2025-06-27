DEVA Partisi'nde çifte istifa: Siyasi duruşumla partim arasında mesafe oluştu

Rızvanoğlu, yaptığı paylaşımda, "Muhalefet partilerinin birbirini yıpratmadan, ortak değerlerde buluşarak ülkemizin geleceği için birlikte mücadele etmesi gerektiğine olan inancımı koruyorum. Çünkü bu mücadele; halk adına iktidarı denetleme, adaleti ve özgürlüğü savunma meselesidir" dedi. Siyasi duruşuyla DEVA Partisi arasında mesafe oluştuğunu söyleyen Avşar da, "Geldiğimiz süreçte siyasi duruşumla DEVA Partisinin politik süreci arasında oluşan mesafe nedeniyle, yoldaşlık hukukunu gözeterek yaptığım uzun bir değerlendirme süreci ardından partiden ayrılma kararı aldım" ifadeleriyle istifasını duyurdu.