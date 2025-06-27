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DEVA Partisi'nde çifte istifa: Siyasi duruşumla partim arasında mesafe oluştu

DEVA Partisi'nde çifte istifa: Siyasi duruşumla partim arasında mesafe oluştu

21:0327/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Rızvanoğlu ve Avşar istifa kararlarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.
Rızvanoğlu ve Avşar istifa kararlarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

DEVA Partisi'nde İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, istifalarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Avşar istifasına ilişkin yaptığı açıklamada siyasi duruşu ile partisi arasında mesafe oluştuğunu belirtti.

Genel Başkanlığını Ali Babacan'ın yaptığı DEVA Partisi'nde çifte istifa depremi yaşandı.

DEVA Partisi kurucularından Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili
Evrim Rızvanoğlu
ile Tekirdağ Milletvekili
Cem Avşar
istifa etti.

Avşar ve Rızvanoğlu sosyal medya hesapları üzerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Rızvanoğlu, yaptığı paylaşımda, "Muhalefet partilerinin birbirini yıpratmadan, ortak değerlerde buluşarak ülkemizin geleceği için birlikte mücadele etmesi gerektiğine olan inancımı koruyorum. Çünkü bu mücadele; halk adına iktidarı denetleme, adaleti ve özgürlüğü savunma meselesidir" dedi. Siyasi duruşuyla DEVA Partisi arasında mesafe oluştuğunu söyleyen Avşar da, "Geldiğimiz süreçte siyasi duruşumla DEVA Partisinin politik süreci arasında oluşan mesafe nedeniyle, yoldaşlık hukukunu gözeterek yaptığım uzun bir değerlendirme süreci ardından partiden ayrılma kararı aldım" ifadeleriyle istifasını duyurdu.



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