Gündem Evlat nöbetindeki ailelerden Ali Babacana tepki DEVA Partisi derdimize deva olmadı
POLİTİKA DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki ailelerden Ali Babacan'a tepki: DEVA Partisi derdimize deva olmadı!

Diyarbakır'da HDP binası önünde 561 gündür evlat nöbetini sürdüren aileler, düzenledikleri basın açıklamasıyla, dün Diyarbakır'a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kendilerini ziyaret etmemesi nedeniyle tepki gösterdi. Aileler, "Babacan, Diyarbakır'a ikinci kez geldi ve bizi görmemezlikten geldi. Ziyaret etmedi ve gitti. DEVA Partisi hiçbir derdimize deva olmadı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Acılı aileler, 561 gündür çocuklarını PKK'nın pençesinden kurtarmak için HDP önündeki eylemlerine devam ediyor.
Acılı aileler, 561 gündür çocuklarını PKK'nın pençesinden kurtarmak için HDP önündeki eylemlerine devam ediyor.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 561'inci günde 217 aile ile sürüyor.

Aileler, dün Diyarbakır'a gelen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, kendilerini ziyaret etmemesi nedeniyle tepki gösterdi.

Düzenlenen basın açıklamasında aileler adına konuşmayı Mevlüde Üçdağ yaptı. Beş yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Ramazan için HDP önünde eylem yapan Üçdağ, 561 gündür Diyarbakır anneleri olarak çocuklarını PKK'nın pençesinden kurtarmak için eyleme devam ettiklerini söyledi.

HDP'NİN YANINDA MISINIZ?

Üçdağ, "Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Bu süre zarfında destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Fakat bize destek olmayanlara, sırtlarını dönenlere soruyoruz, HDP'nin yanında mısınız, yoksa karşısında mısınız? HDP'nin biz karşısındayız. Çocuklarımızın kandırılmasında sorumlu olanlar HDP ve PKK işbirlikçisidir. İsmini saymak istemediğimiz bazı partiler, bugüne kadar adımızı anmadılar. Yanımıza gelmediler. CHP buraya 550 gün sonra geldi fakat geç kaldılar.

Diyarbakır annelerinden CHP’li Özel’in sözlerine tepki: HDP'yi PKK'yı lanetleyip kınamasını istedik bize cevap vermedi
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Diyarbakır annelerinden CHP’li Özel’in sözlerine tepki: HDP'yi PKK'yı lanetleyip kınamasını istedik bize cevap vermedi

MERAL AKŞENER SIRTINI DÖNDÜ

Bugüne kadar neredeydiler? İYİ Parti daha gelmedi ve gelmeyeceğini söyledi. Meral Akşener bir anne ve o halimizden anlar diye düşündük. Yanılmışız sırt sırta vermedi, bize sırtını döndü. Pervin Buldan ve Meral Akşener'in gününü kutlayanlar bizim kutlu nöbetimize destek olmuyorlar.

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye HDP tepkisi: Bu zaman kadar neredeydiniz?
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Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye HDP tepkisi: Bu zaman kadar neredeydiniz?

ALİ BABACAN GÖRMEZDEN GELDİ

Dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Diyarbakır'a ikinci kez geldi ve bizi, anneleri görmemezlikten geldi. Ziyaret etmedi ve gitti. DEVA Partisi hiçbir derdimize deva olmadı. Biz terörle ve PKK ile mücadele ediyoruz. Bizimle bu mücadelede yanımızda olanlara teşekkür ediyoruz. Soruyoruz karşımızda mısınız, yoksa yanımızda mısınız?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi evlat nöbetinde: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum
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Kılıçdaroğlu'nun kardeşi evlat nöbetinde: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum

Kılıçdaroğlu’nun kardeşi ‘Ben de ağabeyimi HDP’den istiyorum’ pankartı açtı
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Kılıçdaroğlu’nun kardeşi ‘Ben de ağabeyimi HDP’den istiyorum’ pankartı açtı
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 546'ncı gününe girdi. Aileleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu, elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartıyla katılarak ziyaret etti.


Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim
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Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye HDP tepkisi: Hiç yanımızda olmadınız
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Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye HDP tepkisi: Hiç yanımızda olmadınız
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ziyaret etti. Aileler, ziyarette evlatlarının terör örgütü tarafından kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'yi şikayet ederken, CHP heyetine de 'Hiç yanımızda olmadınız' sözleriyle tepki gösterdi.


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