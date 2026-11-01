Asen Albayrak zirveden dibe: İki haftadır Amatör Lig'de görev yapıyor
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de görev yapan hakem Asen Albayrak, iki haftadır Amatör Lig'de görev yapıyor. yeni adresi amatör lig oldu. Alt kategoriye gönderilen hakem için verilen karar dikkat çekti.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de görev yapan hakem Asen Albayrak hakkında dikkat çeken bir karar alındı. İki hafta önce TFF 1. Lig'de oynanan Kayserispor-Batman Petrolspor karşılaşmasını yöneten Albayrak, maçtaki kararları nedeniyle amatör lig müsabakalarına atandı.
Söz konusu karşılaşmanın ardından hakemlik kariyerinde alt kategoriye çekilen Albayrak, geçtiğimiz hafta Mamak Belediyespor-Anadolubeyispor maçında görev yaptı.
Asen Albayrak'ın bu haftaki görevi yine Amatör Lig oldu. 29 yaşındaki hakem, Yurtkurspor-Başkent Fatihspor karşılaşmasını yönetmek üzere görevlendirildi.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de düdük çalan Albayrak'ın kısa süre içerisinde amatör lig maçlarına atanması dikkat çekti.