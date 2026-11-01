Galatasaray'daki istifanın perde arkası: Kavga ettiği isim ortaya çıktı

Terzi, istifanın üç gün sonra gelmesine ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu:





"Metin Öztürk ile kavga eden kişi Abdullah Kavukçu…Metin Öztürk’ün, 27 Ekim’de Abdullah Kavukçu ile yaşadığı kavgadan sonra istifa etmek için bugünü beklemiş olmasının sebebi geçen 3 günde başkan Dursun Özbek’in hiçbir şey yapmamış olması…"