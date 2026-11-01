Galatasaray'daki istifanın perde arkası: Kavga ettiği isim ortaya çıktı
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Öztürk'ün 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında yaşanan tartışma ve fiili saldırı iddiasına ilişkin açıklamasının ardından, kavga ettiği kişinin kimliği de gündeme geldi.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ile kulübe bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden ayrıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürk, 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yaşananlara tepki gösterdi. İstifa kararını duyuran Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
"27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum."
Öztürk'ün istifasının ardından 27 Ekim'deki toplantıda tartışma yaşadığı kişinin kim olduğu da gündeme geldi. Gazeteci Burhan Can Terzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öztürk ile kavga eden kişinin Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu olduğunu ifade etti.
Terzi, istifanın üç gün sonra gelmesine ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu:
"Metin Öztürk ile kavga eden kişi Abdullah Kavukçu…Metin Öztürk’ün, 27 Ekim’de Abdullah Kavukçu ile yaşadığı kavgadan sonra istifa etmek için bugünü beklemiş olmasının sebebi geçen 3 günde başkan Dursun Özbek’in hiçbir şey yapmamış olması…"