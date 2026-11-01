Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Liverpool maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de moraller bozulurken, sarı-lacivertlilere sakatlık cephesinden de kötü haber geldi.

Nathan Ake'nin yokluğunda Göztepe karşısında ilk 11'de görev yapan Kojo Oppong, mücadelenin 84. dakikasında yaşadığı rahatsızlık sonrasında yerini Yiğit Efe Demir'e bırakmıştı. Maçın ardından bu değişikliği değerlendiren teknik sorumlu Dirk Kuyt, genç futbolcunun bir ağrı hissettiğini ve çıkmak istediğini belirttiğini ifade etmişti.

Stadyumu sekerek terk etti

Karşılaşmanın ardından stattan ayrılırken sekerek yürüdüğü görülen Kojo Oppong'un durumunun ciddi olduğu netleşti. HT Spor'un haberine göre, başarılı savunmacının sakatlığı nedeniyle 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Liverpool mücadelesinde sahada olması beklenmiyor.

Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerin Liverpool karşısında savunma hattını Milan Skriniar ve Yiğit Efe Demir ikilisiyle oluşturması bekleniyor.

Spor

"Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı! Yayıncı kuruluştaki Kerem Aktürkoğlu detayı şoke etti

Spor

Güntekin Onay'ın Guendouzi'nin röportajı sırasında ekrana yansıyan sözleri herkesi şaşırttı!

Spor

Fenerbahçeli yıldız maç sonu öfkeden kriz geçirdi! Eline bandaj sarıldı