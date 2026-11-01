Amed SF - Eyüpspor CANLI BEIN SPORTS İZLE || Amed SF - Eyüpspor maçı şifresiz canlı izleme linki var mı?

Ertuğrul Doğan tarihi rakamı açıkladı: Trabzonspor'da görülmemiş rekor gelir

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün mali durumu ve transfer politikasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son 1 yılda 100 milyon euroyu aşan futbolcu satışı yaptıklarını belirten Doğan, Arnavutköy'deki 102 dönümlük araziyle ilgili de müjde verdi.