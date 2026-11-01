Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli hocadan flaş açıklama: ‘Şampiyon yaparım’
Fenerbahçe, öne geçtiği müsabakada Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik adam, sarı lacivertli takımı şampiyon yapabileceğini iddia etti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Chobani Stadı'ndaki karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, net pozisyonlara girmekte zorlandı. İlk yarının uzatma dakikalarında 45+1. dakikada Matteo Guendouzi ile öne geçen Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
Maçın ikinci yarısında oyunu savunmada kabul eden Fenerbahçe, 76. dakikada Armstrong'un golüne engel olamadı. Golün hemen ardından 78. dakikada Henrique'nin golüyle 2-1 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, sahadan bu skorla mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından 10 maç sonunda 16 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.
Karşılaşma sonrasında Tivibu Spor’da konuşan ve adı Fenerbahçe ile anılan Bülent Uygun şu ifadeleri kullandı:
“Şimdi, ben Fenerbahçe'de herhangi bir makam talip değilim ya da bir görev istemiyorum. Fenerbahçe şampiyonluğa karar verdiğinde, işte o zaman gelir şampiyon yaparız.”
“Ama bu iş böyle olmaz. Bu işin kurulması gereken sistemi, bu işin liyakati, bununla beraber oluşturulacak kadro mühendisliği gibi gibi birçok unsur var.”