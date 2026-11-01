Güntekin Onay'ın Guendouzi'nin röportajı sırasında ekrana yansıyan sözleri herkesi şaşırttı!

Erman Toroğlu canlı yayında Sözcü'den istifa etti: "Ben İsmail Kartal değilim"

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sözcü TV ve Sözcü gazetesindeki görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Toroğlu, bazı uygulamalara ve yaptırımlara karşı olduğunu belirterek kararının arkasında durdu. Ünlü yorumcunun "Belki 10-15 kişinin işi kurtulur" sözleri de dikkat çekti.