Güntekin Onay'ın Guendouzi'nin röportajı sırasında ekrana yansıyan sözleri herkesi şaşırttı!
11:49, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Güntekin Onay'ın Fenerbahçe ile ilgili sözleri gündem oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olurken maç sonu Matteo Guendouzi'nin yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada Güntekin Onay'ın ekrana yansıyan sözleri herkesi şaşırttı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa röportaj veren Matteo Guendouzi konuştuğu esnada, sunucu Güntekin Onay'ın ekrana yansıyan sözleri, sarı-lacivertlileri şoke etti.
Onay'ın ekrana gelen sözlerinde, "Sezon başında hepiniz Fenerbahçe'yi şampiyon ilan ediyordunuz, müthiş kadro diyordunuz" dediği duyuldu.
Bu sekans sosyal medyada da gündem oldu.
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Başlıklar :FenerbahçeMatteo GuendouziGüntekin Onay