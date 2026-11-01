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Ertuğrul Doğan tarihi rakamı açıkladı: Trabzonspor'da görülmemiş rekor gelir

Ertuğrul Doğan tarihi rakamı açıkladı: Trabzonspor'da görülmemiş rekor gelir

12:27, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 12:30, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Ertuğrul Doğan tarihi rakamı açıkladı: Trabzonspor'da görülmemiş rekor gelir
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün mali durumu ve transfer politikasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son 1 yılda 100 milyon euroyu aşan futbolcu satışı yaptıklarını belirten Doğan, Arnavutköy'deki 102 dönümlük araziyle ilgili de müjde verdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün mali yapısı, transfer politikası ve gelecek hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulübün son dönemde gerçekleştirdiği transfer operasyonlarına dikkat çeken Doğan, son 1 yılda 100 milyon euroyu aşan futbolcu satışı yaptıklarını belirterek Trabzonspor tarihinde böyle bir rakama daha önce ulaşılmadığını söyledi.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde;
'Her yerde Trabzonspor’u anlatıyorlar'

"3-4 yıllık planlama dememize rağmen değişim yapma durumunda kaldık. Başarılı bir geçiş süreci yarattık. Değerli hocamız ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele verdiler. Benim ve onlar için stresli bir dönemli. Hızlı ve iyi bir geçiş yaptık. Şu an iyi gidiyoruz. İyi gitmenin dışında artık Türkiye değil dünya Trabzonspor’u konuşuyor. Sattığımız ve getirdiğimiz oyuncuları konuşuyor. Bu şehir isterse kimileri getirebileceğini gösterdi. Futbolcular Trabzon’a gelir ve çok mutlu olur. Her yerde Trabzonspor’u anlatıyorlar."

'Trabzonspor ne yapacağını çok iyi biliyor'

"Hem genç oyuncuları geliştirirken hem de yanındaki tecrübeli oyuncuların önemi fazlaydı. Trabzonspor ne yapacağını çok iyi biliyor. Benim de artık burada 8.yılım ve ben dahil olmak üzere kimsenin hata yapma şansı yok. Her yerde başarılı olmak zorundayız."

'Bu şehir bunu hak ediyor'

"Başarılı olunması için maddi manevi ne yapılması gerekiyorsa hepsi fazlasıyla yapılıyor. Herkes rahat olsun. Bu şehir bunu hak ediyor."

'100 milyon Euro üzerinde satışı gerçekleştirdik'

"Son 1 yılda 100 milyon Euro üzerinde bir futbolcu satışı gerçekleştirdik. Trabzonspor tarihinde böyle bir şey yok."

'Sistem kurduk ve sistemi devam ettiriyoruz'

"Scout anlamında 4-5 bölgede birbirinden haberi olmayan ekiple çalışıyoruz. Her oyuncu için 4-5 rapor alınıyor ve hocamıza sunuluyor. Biz bir sistem kurduk ve sistemi devam ettiriyoruz."

'Biz 3 milyardayız'

"Borcumuz yuvarlarsak 3 milyar seviyesinde. Rakipler şimdi 35 milyarda. Biz 3 milyardayız. Biz gerekli zamanda gerekli tedbiri aldık."

'Kulübümüzün bünyesine katacağız'

"Trabzonspor’un İstanbul’da arazisi olması lazım. Son olarak Arnavutköy’de 102 dönümlük bir arazinin tahsisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlıyla başladı. Kulübümüzün bünyesine katacağız."

'Messi ve Ronaldo deriz sonrası da Salah deriz'

"Trabzonlu ve Trabzonsporlu bir arada olmalı. Çok iyi bir kadromuz var. Çok değerli oyuncularımız var. Avrupa’nın konuştuğu oyuncularımız var. Messi ve Ronaldo deriz sonrası da Salah deriz. İşte Salah Trabzonspor’da antrenman yapıyor ve sahaya çıkıyor."


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Başlıklar :TrabzonsporErtuğrul DoğanSüper Lig
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