Erman Toroğlu canlı yayında Sözcü'den istifa etti: "Ben İsmail Kartal değilim"

POV Sports'ta konuşan Toroğlu, ayrılık kararının arkasında bazı uygulamalara yönelik itirazlarının bulunduğunu söyledi. Ünlü yorumcu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Benim beklemediğim, istemediğim durumlar yaşandı. Bazı yaptırımlara gelemem ben. Şunu da düşünüyorum, insanlar işten çıkarılıyorlar. Benim çıkmamla belki 10-15 kişi kurtulur. Genç arkadaşlar çalışmaya devam eder. Benim prensibim vardır; nerede tırak orada bırak. Hakemdim, her maçım son maçım diye çıkardım. Televizyona da her programım son program diye çıktım. Sağ olsunlar, bundan sonra çalışırsak pek tatlı çalışmayacağız gibi geldi bana. Bazı şeye gelemem ben, yaptırımlara... Baktım olacak gibi değil. Yok yok fevri değil hocam, benim ağzımdan bir defa çıkar. Ben İsmail Kartal değilim hocam."