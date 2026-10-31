Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı: "Yüzde 99 o olacak"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Kadıköy'de yaşanan puan kaybıyla zirvenin 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde maçın ardından teknik direktör gündemi yeniden hareketlendi.

Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler spor kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, sarı-lacivertli camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler'den dikkat çeken bir açıklama geldi. NEO Spor programında konuşan Çelikler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olabileceğine ilişkin önemli bir iddiada bulundu.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimalinin bulunmadığını belirten Serdar Ali Çelikler, yeni teknik direktör konusunda Aykut Kocaman'ı işaret etti.

Emre Belözoğlu

Çelikler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'nin anlaşma ihtimali yok, size söylüyorum. Yeni hoca %99 Aykut Kocaman oluyor. Bilgiyi vereyim. Gelince o da bitecek! Fenerbahçe temizleniyor, o gözle bakıyorum."

Aykut Kocaman

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