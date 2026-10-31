Fenerbahçeli yıldız hatasıyla çıldırttı: "Canlı bomba! hemen şutlayın"

Slavia Prag maçında yaptığı kritik hatayla tartışma konusu olan Fenerbahçe orta sahası Matteo Guendouzi, Göztepe maçında da benzer bir hatayla sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti. Süper Lig'in 10. haftasında İzmir temsilcisini konuk eden Fenerbahçe, 20. dakikada kalesinde büyük tehlike yaşadı.

Fransız orta saha Guendouzi'nin orta sahada müsait durumdayken yaşadığı top kaybı sonrası Göztepe Janderson ile etkili geldi. Brezilyalı forvetin şutunda Ederson gole izin vermedi. Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, kritik hata ve son haftalardaki formsuz görüntüsü nedeniyle Guendouzi'ye tepki gösterdi. 27 yaşındaki orta saha ilk yarının son anında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren golü de kaydetmiş oldu.

Guendouzi'nin hatası, Ederson'un kurtarışı;

Guendouzi'ye gelen tepkiler şu şekilde;

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