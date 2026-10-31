Islıklanan Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket (VİDEO)

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu ile tribünler arasında gergin anlar yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında etkisiz bir şut çeken milli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı. Tepkilerin ardından kale arkasındaki taraftarlara yönelik yaptığı hareket ise tribündeki tansiyonu daha da yükseltti.

Kerem'in şutu sonrası yaşananlar ;

Yaşanan gerginliğin ardından Kerem Aktürkoğlu, birkaç dakika sonra yakaladığı net gol fırsatında yaptığı kafa vuruşuyla da beklentileri karşılayamadı. Bu pozisyonun ardından taraftarların tepkisi iyice arttı. Milli futbolcu, top ayağına her geldiğinde tribünlerden yükselen ıslıklarla protesto edilirken takım arkadaşlarından destek gecikmedi. Yedek kulübesindeki bazı futbolcular, Kerem'e moral vermek amacıyla ayağa kalkarak alkışlarla milli oyuncunun yanında olduklarını gösterdi.

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