Serdar Ali Çelikler başkan Aziz Yıldırım'ı tarihten sildi: Demediğini bırakmadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Öne geçtiği karşılaşmadan puansız ayrılan sarı-lacivertliler, zirvenin 9 puan gerisine düştü. Kadıköy'de alınan mağlubiyetin ardından tribünlerden futbolculara tepki yükselirken, başkan Aziz Yıldırım da istifaya davet edildi.

Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kaybını ve kulüpteki gelişmeleri değerlendirdi. Çelikler, sarı-lacivertli takımın şampiyonluk yarışında havlu attığını savunurken, Aziz Yıldırım hakkında kullandığı ifadelerle gündem oldu.

AZİZ YILDIRIM İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fenerbahçe'nin mevcut durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, Aziz Yıldırım'ı hedef alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım bugün itibariyle Fenerbahçe tarihinden silinmiştir. Tarih yazacağım derken tarih olmuştur. Havlu attılar! Fenerbahçe için iyi bir şeydir havlu atması, Azizbahçe için iflastır!"

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Fenerbahçe eriyor: Göztepe'ye evinde mağlup (1-2)