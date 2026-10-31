Dirk Kuyt'tan Göztepe yenilgisi çarpıcı tespitler: Sorumluyu açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig 10. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Yenilginin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Dirk Kuyt soruları yanıtladı.

Dirk Kuyt'ın açıklamaları şöyle;

“Bundan önceki maçlar için konuşamam ama bu maç benim sorumluluğumda. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, fazlasını hak ediyorlar. Taraftarlarımız da içinde bulunduğumuz durumu biliyor.

Ben ve teknik heyet bu maça takımı en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yaptık. Antrenmanlara enerji katmaya çalıştık.

İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorduk. Bazı anlarda çok kırılganız. İlk yarıda yüzde 72 top bizdeydi, bu istediğimiz oyundu. Bu şekilde devam etmek istedik ama ikinci yarıya iyi başlayamadık. Bireysel hatadan gol yedik. Bu oyun kurulumu benim isteğimdi, benim sorumluluğumda ama 3 tane net pozisyonumuz vardı. Birini atsak 2. golü bulurduk.

Böyle zamanlarda şans da gerekiyor. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yaptık."

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