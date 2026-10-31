Emre Bol'dan olay sözler: “Çocuklar ekimde ağlamaya başladı, o bu takımdan gitsin!"
Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen yorumcu Emre Bol, sarı-lacivertlilerin gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bol, hem Kerem Aktürkoğlu'na hem de Başkan Aziz Yıldırım'a sert sözlerle yüklendi.
Kerem Aktürkoğlu'nun tribünlerle yaşadığı gerilime tepki gösteren Emre Bol, milli futbolcunun tavırlarını eleştirdi.
Bol, “Kerem, oğlum, biz senin psikolojinle mi uğraşacağız kardeşim ya? Bana ne senin psikolojinden? Bana ne senin ruh durumundan? Sen tribünlerle niye kavga ediyorsun kardeşim? Ya efendi efendi topunu oyna ya da çek git bu takımdan! Biz senin psikolojinle uğraşmak zorunda değiliz kardeşim” ifadelerini kullandı.
“Herkesin psikolojisi bozuk”
Takımdaki genel havayı eleştiren Bol; Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can'ın saha içindeki görüntülerine dikkat çekti.
Emre Bol, “Herkesin psikolojisi bozuk baba. Hakikaten psikoloji bozuk! Yani 1-1 oluyor maç, bütün herkes yıkılıyor yerlere falan. Oğuz Aydın ağlıyor, Kerem ağlıyor, İrfan Can bir tuhaf falan. Anladın mı? Ne oluyor oğlum size ya?” sözleriyle sarı-lacivertli futbolculara tepki gösterdi.
Emre Bol'un eleştirilerinden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da nasibini aldı. Yıldırım'ın “Fenerbahçeli çocuklar ağlamasın diye geliyorum” sözlerini hatırlatan Bol, sarı-lacivertlilerin sezona yaptığı kötü başlangıç üzerinden yönetime yüklendi.
Bol, “'Fenerbahçeli çocuklar ağlamasın diye geliyorum' dedin. Ulan, Fenerbahçeli çocuklar en azından nisana kadar ağlamıyordu. Şimdi artık ekimde ağlamaya başladılar abi! Fenerbahçe ilk 10 hafta 4 tane mağlubiyet alır mı ya? 4 tane mağlubiyet alan bir takım şampiyon olabilir mi?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Emre Bol'un hem futbolcuları hem de yönetimi hedef alan açıklamaları, Fenerbahçe'de alınan sonuçların ardından yaşanan tartışmaları yeniden alevlendirdi.
“Mayısa kadar o koltuk senin koltuğun değil”
Aziz Yıldırım'ın görev süresine ilişkin açıklamalarını da hedef alan Emre Bol, başkanlık koltuğunda kimin kalacağına kongre üyelerinin karar vereceğini vurguladı.
Bol, “'Ben mayısa kadar oradayım' demekle mayısta orada kalamazsın Aziz Bey! Ona Fenerbahçe kongre üyeleri karar verir. Mayısa kadar o koltuk senin koltuğun değil ha! Mayısa kadar kalabilirsen şükret Aziz Bey!” ifadelerini kullandı.