Emre Bol'dan olay sözler: “Çocuklar ekimde ağlamaya başladı, o bu takımdan gitsin!"

Bol, “Kerem, oğlum, biz senin psikolojinle mi uğraşacağız kardeşim ya? Bana ne senin psikolojinden? Bana ne senin ruh durumundan? Sen tribünlerle niye kavga ediyorsun kardeşim? Ya efendi efendi topunu oyna ya da çek git bu takımdan! Biz senin psikolojinle uğraşmak zorunda değiliz kardeşim” ifadelerini kullandı.