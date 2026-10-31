Mason Greenwood için flaş iddia: O yüzden kadroya alınmamış
Fenerbahçe'de Göztepe'ye karşı alınan yenilginin yankıları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Ümit Özat, maç kadrosuna alınmayan İngiliz yıldız Mason Greenwood için çarpıcı bir iddiada bulundu.
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olmasının yankıları sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte alınan yenilginin yanı sıra maç kadrosunda yer almayan Mason Greenwood da gündem oldu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, İngiliz yıldızın kadroda bulunmamasıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan 25 yaşındaki Mason Greenwood, hastalığı nedeniyle Göztepe karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Ancak bu gelişmeyi değerlendiren Ümit Özat, futbolcunun gerçekten grip olduğu konusunda şüphelerini dile getirdi.
Eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, Greenwood'un kadro dışında kalmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede teknik direktör tercihi ile oyuncunun tavrı arasında bir bağlantı olabileceğini öne sürdü.
"Greenwood'un grip olduğuna inanmıyorum. Bence bugün Kuyt onu düşünmedi, o da tepki verdi. İnşallah griptir."