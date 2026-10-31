Stoilov'dan Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çekici sözler!
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin ardından sarı lacivertlilerin tepkisini çeken açıklamalarda bulundu. Bulgar teknik adamın özellikle ilk yarıya ilişkin yaptığı değerlendirme ve sarı-lacivertliler için kullandığı ifadeler gündem oldu.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe galibiyetinin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
Mücadelenin oldukça sert ve çekişmeli geçtiğini belirten Stoilov, "Gerçekten çok zor, çok sert ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da oynamak ve gol atmak istedi. Bu açıdan güzel bir maç oldu. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik ancak rakibimiz yakaladığı pozisyonu değerlendirdi. İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik. İkinci yarıya daha iyi başladık, fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendirerek buradan çok önemli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.
Stoilov'un maçın ardından kullandığı "İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, Bulgar teknik adamın bu sözlerine tepki gösterirken, açıklamaya yönelik çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.
Takımının her geçen gün geliştiğini vurgulayan Bulgar teknik adam, genç oyuncuların da bu galibiyetle özgüven kazandığını dile getirdi.
Sezon başında savunma hattında önemli eksikler yaşadıklarını ifade eden Stoilov, 4-5 savunma oyuncusunun sakatlığı nedeniyle istedikleri düzeni kuramadıklarını belirtti.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Bunu bahane olarak söylemeyi sevmiyorum ama sezon başında 4-5 savunma oyuncumuz sakattı. Hiçbir zaman istediğimiz savunma hattını oluşturamadık. Kaybettiğimiz maçlarda bile 2-3 gol atmıştık. Bu da sıkıntımızın savunmada olduğunu gösteriyordu. Bu oyuncular geri gelince performansımız artmaya başladı" şeklinde konuştu.
Göztepe'nin oyun anlayışına da değinen Stoilov, her maç gol atmalarının önemli olduğunu belirterek, "Biz mümkünse her maçta önde baskıyla oynamayı düşünüyoruz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
Süper Lig'de puan durumu, bugün alınan sonuçların ardından bu şekilde oluştu.