Fenerbahçe’nin efsane oyuncusundan Göztepe maçı sonrasında flaş itiraf: Çok büyük bir iddia ortaya attı

“Yarın oynanacak maçlardan sonra diğer rakipleri de var. Sadece Galatasaray ile oynamıyor. Hepsini bırak, 9 puan da kapanır 19 puanda kapanır vardı ya Fatih Hoca'nın... Daha 10. haftadasın, önünde 24 maçlık serüven var da bu görüntüyle mi, bu oyunla mı kapanacak?”