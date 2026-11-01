Fenerbahçe’nin efsane oyuncusundan Göztepe maçı sonrasında flaş itiraf: Çok büyük bir iddia ortaya attı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrasında sarı lacivertli takımın efsane oyuncusundan flaş bir açıklama geldi.
Fenerbahçe, öne geçtiği müsabakada Göztepe'ye mağlup oldu.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından 10 maç sonunda 16 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.
Karşılaşma sonrasında maçı TRT Spor’da yorumlayan İlker Yağcıoğlu şu ifadeleri kullandı:
“Kabahat İsmail Kartal'da değilmiş demek ki takımın kapasitesi buymuş. İsmail Kartal'a boş yere o kadar tepki gösterilmiş galiba. Bu oyunculardan birçoğu Fenerbahçe formasını ancak mağazalarda görür. Oradan gidip alıp sırtına giyecek oyuncular Fenerbahçe formasını giyerse böyle olur”
“Bence bitti. 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa havlu attı. Bu kadar da iddialı söylüyorum çünkü liderin 9 puan gerisinde kaldı.”
“Yarın oynanacak maçlardan sonra diğer rakipleri de var. Sadece Galatasaray ile oynamıyor. Hepsini bırak, 9 puan da kapanır 19 puanda kapanır vardı ya Fatih Hoca'nın... Daha 10. haftadasın, önünde 24 maçlık serüven var da bu görüntüyle mi, bu oyunla mı kapanacak?”