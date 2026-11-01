Tümer Metin canlı yayında pot kırdı: Bülent Uygun'un görüntüsü gündem oldu

Stüdyo buz keserken, Tümer Metin sözlerini şu şekilde sürdürdü:





"Bülent ağabey alametifarikası olabilir. Bak yapmışa söylemiyorum ben bunu. Adam gitti Şampiyonlar Ligi müziği dinletti Sivas'ta. Alametifarikadan bahsediyorum ama sadece koltuğa talip olarak bunu söyleyenlere lafım benim. Dışarıda oturup koltuğa talip olanlara lafım. Yapmışlara lafım yok benim."