Tümer Metin canlı yayında pot kırdı: Bülent Uygun'un görüntüsü gündem oldu
Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertli kulübün teknik direktörlük koltuğuna talip olan isimlere yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Metin'in sözlerinin ardından ekrana getirilen Bülent Uygun'un tepkisiz kalması sosyal medyada gündem oldu.
Futbol yorumcusu Tümer Metin, Tivibu Spor'da Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörlük görevine talip olan isimleri eleştiren Metin, “Her kim ki Fenerbahçe'ye talip ‘Ben bu takımı şampiyon yaparım’ diyor, yalan konuşuyor" ifadelerini kullandı.
Metin'in bu sözlerinin ardından yayın sırasında ekrana Bülent Uygun getirildi. 55 yaşındaki teknik adamın herhangi bir tepki vermemesi dikkat çekti.
Stüdyo buz keserken, Tümer Metin sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Bülent ağabey alametifarikası olabilir. Bak yapmışa söylemiyorum ben bunu. Adam gitti Şampiyonlar Ligi müziği dinletti Sivas'ta. Alametifarikadan bahsediyorum ama sadece koltuğa talip olarak bunu söyleyenlere lafım benim. Dışarıda oturup koltuğa talip olanlara lafım. Yapmışlara lafım yok benim."
Bülent Uygun, daha önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe teknik direktörlüğüne talip olduğunu duyurmuştu. Uygun, "Biz bu işi yaparız. Makama değil şampiyonluğa talibiz. Teknik direktör olduğumuzda şampiyonlukta görüşürüz" sözlerini kullanmıştı.
İki isim arasında yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.