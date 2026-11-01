Fenerbahçeli yıldız maç sonu öfkeden kriz geçirdi! Eline bandaj sarıldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de maç sonu gerilim tavan yaptı. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertli ekipte yaşanan puan kaybı, futbolcularda büyük bir öfke yarattı.

Haberler.com'da yer alan habere göre, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İrfan Can Kahveci, soyunma odasına yöneldiği sırada sinirlerine hakim olamadı. Alınan sonuca ve oynanan oyuna büyük tepki gösteren tecrübeli milli futbolcunun, soyunma odası koridorlarında duvarları yumrukladığı ifade edildi.

Eline bandaj sarıldı

Yaşanan olayın ardından kulüp sağlık ekibinin derhal müdahalede bulunduğu ve öfkeden elini yaralayan İrfan Can Kahveci'nin eline bandaj sarıldığı belirtildi. Yıldız futbolcunun maç sonu stadyumdan ayrılırken elinin sargılı olduğu gözlerden kaçmadı. Bu olay, sarı-lacivertli camiada Göztepe yenilgisinin yarattığı derin hayal kırıklığını ve gerilimi gözler önüne serdi.