Dursun Özbek ile minik taraftar arasında güldüren Osimhen diyaloğu
12:11, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 12:27, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı etkinlikte Artvinli minik bir taraftarın Victor Osimhen hakkındaki sorusuyla karşılaştı. Küçük taraftarın Nijeryalı yıldızın Borçka Spor'a transfer edilmesini istemesi üzerine Özbek'in verdiği esprili yanıt salonda kahkahalara neden oldu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Artvinli minik bir taraftar arasında yaşanan diyalog etkinliğe damga vurdu.
Minik taraftar, Özbek'e Victor Osimhen'in Borçka Spor'a transfer edilme ihtimalini sordu.
Soruyu duyunca gülümseyen Dursun Özbek, "Oğlum hayal et dedik de yani... Demek ki biraz yanlış anlaşılmış" diyerek salondakileri güldürdü.
Galatasaray Başkanı, esprili yanıtını şu sözlerle sürdürdü:
"Osimhen'e söyleyeyim ben (Gülerek). Borçka Spor'a transfer teklifini kendisine ileteceğim"
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