Muslera'dan bir büyük hata daha: Futbolu bırak dedirtecek cinsten (VİDEO)

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Arjantin ekibi Estudiantes'in yolunu tutan Fernando Muslera, Instituto karşılaşmasında yaptığı hatayla gündeme geldi. Arjantin Clausura Ligi'nin 15. haftasında oynanan ve 3-3 sona eren mücadelede Uruguaylı kalecinin maçın henüz başında yaptığı büyük hata dikkat çekti.

Jorge Luis Hirschi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Instituto hızlı başladı. Mücadelenin 3. dakikasında takım arkadaşından gelen geri pası kontrol eden Muslera, rakibine çalım atmak istedi. Ancak tecrübeli file bekçisi topu Facundo Suarez'e kaptırdı. Araya giren Suarez, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

INSTITUTO FARKI 3'E ÇIKARDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Instituto, 48. dakikada Leonel Mosevich ve 52. dakikada Jhon Cordoba'nın golleriyle skoru 3-0'a taşıdı. Estudiantes ise 50. dakikada Santiago Nunez'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

3-0'DAN DÖNDÜLER

Buna rağmen pes etmeyen ev sahibi ekip, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Estudiantes, 58. dakikada Guido Carrillo, 65. dakikada Tiago Palacios ve 86. dakikada Fabricio Perez'in kaydettiği gollerle skoru 3-3'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Instituto, 33 puanla ligdeki liderliğini sürdürdü. Estudiantes ise hanesine yazdırdığı bir puanla toplam 15 puana ulaştı ve 11. sırada yer aldı.

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