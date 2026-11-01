Trabzonspor Divan Kurulu Üyesi'nden İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında ihraç talebi

Trabzonspor'un Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen olağan divan genel kurul toplantısında konuşan Divan Kurulu Üyesi Ayhan Pala, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında dikkat çeken bir talepte bulundu.

Pala, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasına ilişkin TFF'nin Tahkim Kuruluna yaptığı başvuruyu eleştirdi.

Hacıosmanoğlu'nun kulüpten ihraç edilmesi için gerekli adımların atılmasını isteyen Pala, şöyle konuştu:

"Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezası için TFF, Tahkim Kuruluna başvurmuştur. Bu, art niyetli ve kabul edilemez bir başvurudur. Kaldı ki Başkan Doğan sayesinde TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde, Trabzonspor Kulübü Başkanı en ağır cezaları almıştır. Bugün gelinen noktada başarılı bir kadro kuran Başkan Doğan'ın ve Trabzonspor'un önü kesilmek istenmektedir. Trabzonspor Kulübü, eski başkanı demeden kulübe bu kadar zarar veren kişinin kulüpten ihraç edilmesi için gerekli adımları atmalıdır. Nihat Özdemir TFF Başkanı iken ezeli rakibimiz Fenerbahçe kendilerini ihraç etmişti. Onlar kadar olamıyoruz."

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