Alanyaspor Gençlerbirliği maçına hazır
14:19, 01/11/2026, Pazar
AA
Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak. Akdeniz ekibi, ligde 9 maç sonunda topladığı 12 puanla 11. sırada yer alıyor.
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