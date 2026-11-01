Alanyaspor Gençlerbirliği maçına hazır

Galatasaray'daki istifanın perde arkası: Kavga ettiği isim ortaya çıktı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Öztürk'ün 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında yaşanan tartışma ve fiili saldırı iddiasına ilişkin açıklamasının ardından, kavga ettiği kişinin kimliği de gündeme geldi.