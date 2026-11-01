Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ermal Krasniqi, 35. dakikada Gift Orban ve 42, 51 ile 83.(P) dakikalarda ise Samuel Ballet kaydetti. Eyüpspor'un tek golünü ise 73. dakikada Ahmed Abdullahi kaydetti. Ayrıca Samuel Ballet 90+1. dakikada rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Amedspor puanını 23'e yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Gelecek hafta Amedspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

Amed-Eyüpspor maç özeti

Karşılaşmanın 7. dakikasında ev sahibi ekibin oyuncusu Lutin, savunma arkasına hareketlenen Ballet'e havadan pasını gönderdi. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ballet'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top, az farkla üstten auta çıktı.

8. dakikada Amed Sportif Faaliyetler atağında Dia Saba'nın ceza sahası ön çizgisine gönderdiği havadan topu Ballet karşıladı. Eyüpspor kalecisi Emre Bilgin, zamanında müdahale ederek meşin yuvarlağı taca gönderdi.

13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Krasnic, rakip yarı sahanın sağından ceza sahasına yönelerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

28. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Dia Saba, topu ceza yayı gerisine gönderdi. Bu noktada meşin yuvarlakla buluşan Furkan Soyalp'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak kale sahasında bulunan Orban'ın kaleci Emre Bilgin'in görüş açısını kapattığı gerekçesiyle yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem, pozisyonun ardından ofsayt kararı verdi ve gol geçerlilik kazanmadı.

35. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Orban, dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturarak takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

42. dakikada Dia Saba, rakip ceza sahasının sağ kanadında kontrol ettiği topu sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Orban'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Orban, meşin yuvarlağı arka direğe gönderdi. Bu noktada topu önünde bulan Ballet, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ayrıntılar geliyor...

Amed - Eyüpspor: 5-1 Maç Özeti İzle

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