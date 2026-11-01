Amedspor'un yıldızı kırmızı kart gördü! Galatasaray maçında yok
15:27, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 15:31, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Eyüpspor takımları, Diyarbakır Stadı'nda karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler oyuncuları gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'in 10. haftasında Amedspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Mücadelenin son anlarında rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gören Samuel Ballet, haftaya Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı sürüyor. Amedspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti.
Diyarbakır temsilcisi rakibini 5-1 mağlup ederken mücadelenin son anlarında maçta hat-trick yapan Samuel Ballet, VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
25 yaşındaki Kamerun asıllı İsviçreli futbolcu, haftaya oynayacakları Galatasaray karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
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