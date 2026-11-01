Vedat Muriqi için sürpriz transfer iddiası: La Liga'nın köklü kulübü ocak ayında teklif yapacak

Valencia'nın kiralık olarak bir santrfor kadrosuna katmayı planladığı ve bu doğrultuda üç futbolcuyu değerlendirmeye aldığı öne sürüldü. Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin yanı sıra Artem Dovbyk ve Richarlison'ın da İspanyol ekibinin transfer listesinde yer aldığı belirtildi.



