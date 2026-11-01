Vedat Muriqi için sürpriz transfer iddiası: La Liga'nın köklü kulübü ocak ayında teklif yapacak
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için İspanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Vedat Muriqi'nin adı, ara transfer dönemi öncesinde İspanyol kulübü Valencia ile anıldı. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre LaLiga temsilcisi, ocak ayında hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Valencia'nın kiralık olarak bir santrfor kadrosuna katmayı planladığı ve bu doğrultuda üç futbolcuyu değerlendirmeye aldığı öne sürüldü. Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin yanı sıra Artem Dovbyk ve Richarlison'ın da İspanyol ekibinin transfer listesinde yer aldığı belirtildi.
Valencia'nın forvet listesinde 3 isim
Habere göre Valencia, ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak için Vedat Muriqi, Artem Dovbyk ve Richarlison seçeneklerini değerlendiriyor.
Üç futbolcunun da gündeme gelmesi, İspanyol ekibinin santrfor transferinde farklı alternatifler üzerinde durduğunu gösteriyor. Ancak Valencia'nın bu isimlerden hangisi için resmî girişimde bulunacağına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.
Fenerbahçe'nin ikna edilmesi gerekiyor
Fichajes'in haberinde Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesinin bulunduğu hatırlatıldı. Valencia'nın Kosovalı golcüyü kadrosuna katabilmesi için sarı-lacivertli kulübü ikna etmesi ve transferi kış dönemindeki bütçesine uygun bir formülle gerçekleştirmesi gerektiği ifade edildi.
Muriqi'nin sözleşme durumu ve Fenerbahçe'nin olası transfer teklifine yaklaşımı, iddianın somut bir gelişmeye dönüşmesi açısından belirleyici olacak.
Vedat Muriqi'nin bu sezonki performansı
Haberde aktarılan bilgilere göre Vedat Muriqi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 resmî maçta 8 gol kaydetti ve 2 asist yaptı.
Gol yollarındaki katkısıyla öne çıkan 32 yaşındaki futbolcunun, Valencia'nın transfer adayları arasında gösterilmesi dikkat çekti. Ancak şu ana kadar gündeme gelen bilgiler İspanyol basınındaki iddialara dayanıyor; transferin gerçekleşeceğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmış değil.