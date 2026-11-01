Trabzonspor'un bileği bükülmüyor: Gaziantep engelini de geçti | ÖZETİ İZLE
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Bordo-mavililer, rakibini 2-0 yenerek teknik direktörü Thomas Reis ile kazanma serisini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı sürüyor. Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavili ekibin gollerini 45+2. dakikada Stefan Savic ve 61. dakikada Ernest Muçi kaydetti. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 22'ye yükseltirken konuk ekip ise 8 puanda kaldı.
Öte yandan Thomas Reis, Trabzonspor tarihinde çıktığı ilk 5 Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.
Maçın ilk 11'leri
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
7. dakikada Gidado'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun şutunda, top az farkla üstten auta gitti.
10. dakikada Muçi'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun gelişine şutunda, top auta çıktı.
25. dakikada Bacuna'nın uzak mesafeden şutunda, kaleci Onana üzerine gelen topu kontrol etti.
34. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun soldan pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Sorescu'nun şutunda, kaleci Onana topu önledi.
36. dakikada ceza alanı sol tarafında Pina'dan sıyrılan Camara'nın şutunda, kaleci Onana topu çeldi.
39. dakikada Cabral'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
45+1. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz topu kornere çeldi.
45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın soldan kullandığı köşe atışında ön tarafta Muçi, topu arkaya doğru çıkardı. Savic de önüne gelen meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 1-0.
61. dakikada Ernest Muçi, Trabzonspor adına farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0.