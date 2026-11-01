Arda Güler'in Bellingham'a yaptığı asist dünya basınını salladı (VİDEO)
20:30, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 20:33, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Arda Güler'den nefis pas
Real Madrid'in La Liga'daki deplasman maçında Arda Güler, 21. dakikada Jude Bellingham'a attığı şık pasla golün asistini yaptı.
Real Madrid, La Liga'nın 11. haftasında Racing Santander'e konuk oldu. Karşılaşmanın henüz ilk bölümünde etkili bir performans sergileyen milli futbolcu Arda Güler, takımının golünde başrol oynadı.
ARDA GÜLER'DEN NEFİS PAS
Mücadelenin 21. dakikasında savunmanın arkasına hareketlenen Jude Bellingham'ı gören Arda Güler, takım arkadaşına nefis bir pas gönderdi. Topla buluşan İngiliz yıldız, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
Arda Güler'in bu şık pası, karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri oldu.
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