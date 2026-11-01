Emre Belözoğlu’nu çıldırtan karar! Kasımpaşalılar kırmızı bekledi, hakem o pozisyonda devam dedi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın henüz 6. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Agbadou'nnun Haris Hajradinovic'e müdahalesinde hakem Reşat Onur Coşkunses oyunu devam ettirirken Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu karara sert tepki gösterdi. Peki, Agbadou’nun Hajradinovic’e yaptığı müdahale kırmızı kart mı? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında yaşanan bir pozisyon ise tartışmaları beraberinde getirdi.
Mücadelenin 6. dakikasında Beşiktaşlı savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, gole doğru ilerleyen Haris Hajradinovic'e müdahalede bulundu. Yerde kalan Boşnak futbolcu faul beklerken karşılaşmanın hakemi Reşat Onur Coşkunses oyunu devam ettirdi.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KARARA TEPKİ
Hakemin devam kararının ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun pozisyona tepki gösterdiği belirtildi. Ev sahibi ekibin teknik heyeti, Hajradinovic'e yapılan müdahalede faul ve kart kararı çıkmamasına itiraz etti.
AGABADOU'NUN MÜDAHALESİ KIRMIZI KART MI?
Eski hakemlerin yorumları şu şekilde;