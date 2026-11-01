Kasımpaşalı yıldızından maç sonu zehir zemberek sözler! "Kendilerini süperstar görüyorlar, çok kibirliler"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Kasımpaşa, iki farklı geriye düştüğü mücadelede son dakikalarda bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerinden birini kaydeden Claudio Winck, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Mücadelenin 60. dakikasında fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu, maçın ardından Beşiktaşlı bazı oyuncuların tavırlarına tepki gösterdi.

"BAZILARI KENDİNİ SÜPERSTAR GÖRÜYOR"

Karşılaşmayı değerlendiren Winck, mücadelenin iki takım açısından da fırsatlarla geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bence çok açık bir maçtı. Ne olacağı tam kestirilemeyen bir maçtı. Onların da eline fırsat geçti, bizim de..."

Beşiktaşlı bazı futbolcuların sahadaki davranışlarını eleştiren Winck, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ın bazı oyuncuları, kendilerini olduğundan büyük görüyor. Bazıları kendini süperstar görüyor. Sahada çok kibirliydiler. Bazı oyuncular bize hiç saygı göstermedi."

"KASIMPAŞA'NIN DNA'SI HİÇ VAZGEÇMEMEKTİR"

Takım olarak mücadeleyi bırakmadıklarını ve son ana kadar oyunun içinde kaldıklarını vurgulayan Claudio Winck, 2-2'lik geri dönüşün ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz devam ettik, oyunumuza baktık, devam ettik ve 2-2 yaptık. Kasımpaşa'nın DNA'sı hiç vazgeçmemektir."

Brezilyalı futbolcu, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Bazı kulüplerde bu tür saygısızlıklar oluyor. Biz işimize baktık ve geri geldik."