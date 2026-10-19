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Bursa’da kadın elinden yeni nesil turşu üretimi

Bursa’da kadın elinden yeni nesil turşu üretimi

18:29, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bursa’da kadın elinden yeni nesil turşu üretimi
Gürsulu kadınlar, meyve ve sebzeleri geleneksel yöntemlerle turşuya dönüştürüyor.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde üç yıl önce başlatılan doğal üretim çalışmaları seri üretime dönüştü. Gürsu Belediyesi, Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi ile Ziraat Odası iş birliğinde üretimine başlanan katkısız ve düşük tuzlu turşular, hibiskus ve zencefil gibi farklı aromalarıyla dikkat çekiyor. Tamamen kadınların el emeğiyle hazırlanan ürünlerin market raflarında daha geniş yer bulması hedeflenirken, tesiste kuşkonmaz turşusu ve doğal meyve suyu gibi yeni ürünler üzerinde de çalışılıyor.

Gürsu Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Kamil Dönmez, üç yıl önce başlatılan doğal üretim yolculuğunun bugün seri üretime dönüştüğünü söyledi. Gürsulu kadınların el emeğiyle hazırlanan katkısız ve düşük tuzlu turşular, hibiskus ve zencefil gibi farklı aromalarla sofralara yeni bir tat sunuyor.



BURSA’NIN YENİ TURŞU ÜSSÜ GÜRSU’DA

Gürsu Belediyesi, Gürsu Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi ve Gürsu Ziraat Odası’nın ortak çalışması ile ilçede açılan tesiste katkısız ve düşük tuzlu turşu üretimine başlandı. Türkiye’nin meyve bahçesi Gürsu Ovası’nda, kollektif bir emekle hayata geçirilen yeni proje, hem insan sağlığına hem çevreye hem doğaya hem de besin sektörüne büyük katkı sunacak.

Üç yıl önce başlatılan doğal üretim yolculuğu, bugün ilçede seri üretime dönüştü. Gürsulu kadınların el emeğiyle hazırlanan katkısız ve düşük tuzlu turşular, hibiskus ve zencefil gibi farklı aromalarla sofralara yeni bir tat sunuyor.

GÜRSULU KADINLARIN EL EMEĞİ SOFRALARA ULAŞIYOR

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın üçüncü dönem seçim vaatleri arasında yer alan Gürsu Yaş Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi’nde üretim tamamen kadın emeğine dayanıyor, fabrikasyon yerine geleneksel üretim modeli tercih ediliyor. Tesiste bir makine üretimi yok. Gürsulu kadınlar turşuları tek tek el emeğiyle hazırlıyor. Böylece hem doğal üretim yapılıyor hem de kadın istihdamına katkı sağlanıyor. Kooperatif ve Gürsu Belediyesi’nin bu işbirliği, yerel üretici kadınlara ekonomik destek sağlaması yönüyle sosyal bir proje olarak da öne çıkıyor.

Gürsu Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Kamil Dönmez, “Biz üç yıl önce sağlıklı ve doğal üretim hedefiyle kolları sıvadık. Gürsu’nun meyvecilikteki gücünü farklı bir alana taşıdık. İlçemizin armudu, sultani üzümü ve birçok meyvesini turşuya dönüştürüyoruz” dedi. Son bir ay içerisinde seri üretime geçtiklerini açıklayan Dönmez, Ar-Ge çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü ifade etti. Yakın dönemde e-ticaret altyapısının devreye alınacağını belirten Dönmez, ürünlerin market raflarında daha yaygın şekilde yer alacağını söyledi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, “Bütün ürünlerimizi pastörize şekilde üretiyoruz ve iki yıl raf ömrüne sahip ürünler ortaya çıkarıyoruz. Yeni lezzetler ve farklı tekniklerle Bursa gastronomisine sağlıklı ürünler kazandırdık. Bursa’nın artık yeni bir turşu noktası var. Bu üretim modeli aslında tam anlamıyla yerel kalkınma ve tarımsal üretim modelinin de örneğidir. Kooperatifimiz emeğiyle, biz de yer desteğimizle ortaya bu güzel işi çıkardık. Son derece mutluyum” dedi.

HİBİSKUSLU VE ZENCEFİLLİ ÖZEL TARİFLER

Gürsu Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi’nin en önemli özelliklerinden birisi klasik turşu anlayışının dışına çıkan özel reçeteler oldu. Eser miktarda tuz kullanılan ürünlerde hibiskus ve zencefil gibi farklı aromalar tercih edilerek hem sağlık hem de lezzet ön plana çıkarılıyor.

Yeni nesil turşular Bursa gastronomisine farklı bir soluk getirirken ürün çeşitliliği her geçen gün artıyor.

Yeni ürün planlamaları arasında kuşkonmaz turşusu gibi farklı çeşitlerin yanı sıra organik meyve suları da bulunuyor. Nihai amaç ise katkısız doğal meyve suyu üretimini sağlayabilmek.

Meyve atıklarına karşı da ciddi bir tasarruf sağlayan bu yeni üretim modeli ile Gürsu Ovası’na katma değer sağlanmış olacak.


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Başlıklar :Gürsu BelediyesiTurşuGürsu Sebze ve Meyve Pazarlama KooperatifiKamil Dönmez
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